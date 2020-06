Homem foi preso com 110 mil reais no bagageiro de motocicleta na BR 101

Um homem foi preso após ser flagrado com R$ 110 mil, em espécie, escondidos no bagageiro da motocicleta que dirigia. O flagrante ocorreu na quarta-feira (24), em Eunápolis, extremo sul da Bahia, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O homem responde a inquérito por tráfico de drogas e ao ser questionado, disse não saber a procedência do dinheiro.

A apreensão foi realizada por agentes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). A Polícia Civil informou por meio da SSP-BA que os policiais passavam pela BR-367, em Eunápolis, quando viram o homem, em uma motocicleta.

Diante do nervosismo do motociclista, os investigadores decidiram fazer a abordagem. No momento da revista, o dinheiro foi achado no bagageiro do veículo. Após dizer que não sabia a procedência do dinheiro, o homem foi conduzido até a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis. Os R$ 110 mil foram apreendidos e depositados em uma conta judicial. A Polícia Civil vai investigar a origem do dinheiro. Informações e Foto: SSPBA

