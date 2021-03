Homem joga gasolina em mulher e ateia fogo nela e em si próprio em Jequié

Na noite do último sábado (27), deu entrada na emergência do Hospital Prado Valadares, uma jovem que estava com o corpo queimado. Ao chegar ao local, a polícia foi informada que o companheiro desta jovem, teria se desentendido com a mesma, e no meio da discussão, o homem pegou um recipiente com gasolina e jogou na companheira e ateou fogo e também ateou fogo no seu próprio corpo. A mulher foi socorrida, já o homem que também teve o corpo queimado, conseguiu fugir e a polícia continua a sua procura.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários