Homem leva facadas no pescoço e morre no Hospital Geral Prado Valadares

Na noite de ontem (26), uma unidade do SAMU foi até a Praça Rui Barbosa, para prestar socorro a um homem de 35 anos. A vítima levou duas perfurações no pescoço. Ele foi socorrido até a emergência do HGPV, onde não resistiu e acabou morrendo. A polícia militar saiu em diligência e encontrou o acusado de ter desferido as facadas na vítima. Ele foi preso no centro de Jequié e levado até a delegacia. O corpo do homem encontra-se no IML de Jequié.

