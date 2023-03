Homem morre afogado no Rio de Contas

Populares encontraram na tarde de ontem (22), o corpo de um homem boiando próximo às margens do Rio de Contas, em Ipiaú. A vítima foi identificada como Ciro Silva Santos, apelidado de Tó, de 48 anos. Conforme as informações apuradas no local pelo GIRO, ele morava em um cômodo debaixo de uma laje no fundo de um imóvel na Avenida São Salvador.

O corpo foi retirado do rio pela unidade do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Ipiaú. A Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica para recolher o corpo e encaminhar para o IML, onde será constatada oficialmente a causa da morte. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários