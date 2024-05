Homem morre após passar mal dentro de ônibus que parou em ponto no Entroncamento de Jaguaquara

Um homem morreu depois de passar mal dentro de um ônibus intermunicipal, da viação Camurujipe, quando o veículo que seguia para Vitória da Conquista passava por um ponto de parada no distrito Stela – Entroncamento de Jaguaquara, às margens da BR-116, no Vale do Jiquiriçá.

Ao chegar no ponto, por volta das 12h40, motorista, cobrador e passageiros perceberam que o senhor teria desmaiado depois de caminhar no corredor, tentando reanimá-lo, mas sem êxito. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma guarnição da Polícia Militar foram acionadas, mas a vítima, um idoso, de identidade ainda não revelada, já estava sem sinais vitais.

A Polícia Técnica de Jequié foi comunicada sobre o caso, mas a equipe médica da UPA local constatou que foi morte natural e viabilizou o atestado de óbito. O ônibus foi desocupado pelos passageiros, que seguem viagem em outro veículo providenciado pela empresa. As informações são de que o idoso iria visitar a família em Vitória da Conquista e que, o mesmo, teria revelado na viagem que estaria procuando uma farmácia, e que chegou a desembarcar na Rodoviária de Jaguaquara, minutos antes de passar no distrito. Informações e Foto: BOLG MARCOS FRAHM

Comentários no Facebook:

Comentários