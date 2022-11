Motociclista morre em acidente na BA-130 próximo a cidade de Itagibá

Um idoso morreu no final da tarde dessa terça-feira (15), vítima de um acidente na BA-130, cerca de 3km depois de Itagibá sentido Dário Meira. De acordo com as informações apuradas pelo GIRO, Gerinaldo Santos Neiva, de 64 anos, pilotava uma motocicleta modelo POP 100, quando foi atingido por um carro, de cor prata, que teria realizado uma ultrapassagem mal sucedida. O automóvel teria colidido no guidom da moto e o motociclista perdido o controle da direção, caído no asfalto, sendo atropelado e morrendo no local.

Ainda segundo as informações, o motorista causador do acidente teria feito o retorno do veículo e fugido em direção a cidade de Dário Meira. A Polícia agora tenta identificar o condutor do carro. Gerinaldo era morador de Itagibá e irmão de um policial civil da cidade. O corpo dele foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para o IML em Jequié. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

