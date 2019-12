Homem morre atropelado pelo seu próprio carro

Um homem de 68 anos morreu após ser atingido pelo próprio carro na garagem de casa em Santo Antonio de Jesus, no recôncavo baiano. De acordo com o delegado Edilson Magalhães, coordenador da Polícia Civil na região, a vítima estava consertando o carro, que estava ligado, quando o veículo modelo D20 entrou em movimento e o atingiu.









Não há detalhes se a vítima chegou a ser socorrida ou morreu no local. De acordo com o delegado, o corpo do homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.







