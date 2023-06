Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente entre Ipiaú e Ibirataia

Um casal sofreu um grave acidente na manhã dessa sexta-feira (23), na BA-650, na conhecida Curva do Soldado, trecho da BA-650, entre Ipiaú e Ibirataia. De acordo com as informações apuradas no local pela reportagem do site GIRO IPIAÚ, as vítimas estavam numa picape Strada, que seguia sentido Ipiaú.

O condutor do veículo teria perdido o controle da direção do carro que saiu da pista e chocou-se com uma árvore. Sidnei Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Informações e Foto: GIRO IPIAÚ

Comentários no Facebook:

Comentários