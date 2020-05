Homem morre em colisão envolvendo carreta e carro de passeio na BR 116

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta na BR-116, noite deste domingo (24), deixou morto o condutor do carro. O acidente aconteceu por volta das 23h40 na altura do KM 667, na região do distrito Serrana, conhecido como KM 100, trecho do município de Brejões.

O motorista do carro, identificado como Edmilson Santos Costa, de 22 anos, foi a óbito no local do desastre, enquanto o condutor da carreta sofreu lesões.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil e providenciou o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal. Edmilson era morador do município de Brejões. As causas do acidente estão sendo apuradas. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

