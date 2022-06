Homem morre em confronto com a CIPE-CENTRAL. Com ele foi apreendida uma pistola .380

No início da tarde de ontem (21), uma guarnição da CIPE-CENTRAL estava em rondas na Rua da Usina, na cidade de Itagi. Segundo informações policiais, uma informação dava conta de que vários indivíduos estavam armados na localidade. Ao se aproximarem, os elementos deflagraram vários tiros na guarnição, que reagiu. Na troca de tiros, um dos indivíduos foi baleado e socorrido até o Hospital local, onde foi constatado o óbito.

Com ele os policiais encontraram uma pistola Taurus 838, com quatro cartuchos deflagrados e um carregado ao lado do homem. O corpo do homem foi encaminhado até o IML de Jequié onde passou por necropsia e em seguida foi liberado aos seus familiares.

Comentários no Facebook:

Comentários