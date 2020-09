Homem morre em confronto com a CIPE – CENTRAL em Jequié

Na tarde de ontem (24), policiais da CIPE CENTRAL que realizavam patrulhamento foram surpreendidos com a resistência durante a tentativa de abordagem a um indivíduo no Residencial Segredo em Jequié. Ao avistar a guarnição, U.B.S.B.S., vulgo Babuíno tentou evadir entrando em confronto armado com os policiais militares. Babuíno foi atingido e encaminhado ao hospital local, evoluindo a óbito. Segundo a unidade militar, o resistente era gerente do tráfico no Residencial Segredo e pertencia a uma Organização Criminosa que atua no Nordeste do país. Na ação foi apreendido 01 Revólver Taurus cal.38 e 01 Motocicleta vermelha, placa policial PLP9E86. Informações e Foto: CIPE CENTRAL

