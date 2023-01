Homem morre em confronto com a CIPE-CENTRAL

Morreu na manhã dessa quinta-feira (12), na cidade de Maracás, durante uma intervenção policial, o ipiauense Jorge Jesus dos Santos, 50 anos, apelidado de ‘Neto Gordo’. De acordo com as informações preliminares, ele estava com um grupo de homens que teria trocado tiros com policiais da CIPE Central. Neto acabou baleado, sendo socorrido à unidade de saúde local, mas não resistiu. Ele era suspeito de envolvimento no tráfico de drogas na cidade. Os demais suspeitos conseguiram fugir. Com Neto, foi apreendido um revólver calibre . 38. O ipiauense se mudou para Maracás após sofrer algumas tentativas de homicídios. Informações são do Site GIRO IPIAÚ





