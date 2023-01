Homem morre em confronto com a polícia militar em Jequié.

Na manhã desta segunda-feira (30), policiais militares estavam em rondas no Bairro do KM 03. Dois homens que estavam na Eua Bolívar Reis, avistaram a guarnição e empreenderam fuga e atiraram nos agentes. Os policiais revidaram e um dos indivíduos acabou sendo baleado. Ele foi socorrido até a emergência do HGPV, mas não resistiu ao ferimento e foi a óbito. Com ele os policiais apreenderam uma pistola .380, com numeração raspada. Os elementos abandonaram uma motocicleta no local.

Comentários no Facebook:

Comentários