Homem morre em intervenção policial na cidade de Jequié

Por volta das 12;30 de ontem, uma guarnição da polícia militar do 19º BPM estava em rondas no Alto da Bela Vista, Joaquim Romão. Segundo informações policiais, um indivíduo deflagrou tiros na guarnição. Os policiais revidaram e o homem foi alveja e encaminhado até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde evoluiu a óbito. Com ele os policiais apreenderam 01 revolver calibre 38 com 04 munições deflagrada, balança de precisão, maconha, crack e cocaína.

Comentários no Facebook:

Comentários