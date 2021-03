Homem morre em troca de tiros com a PM na Baixa do Bonfim em Jequié

No início da noite se ontem (24), a polícia militar foi acionada para averiguar uma denúncia de que na rua S, Baixa do Bonfim, homens estariam armados no local. Viaturas foram atender a ocorrência, e ao chegarem ao local os policiais foram recebidas a bala e revidaram.

No revide, um jovem foi atingido e socorrido até a emergência do HGPV, onde não resistiu e foi a óbito. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com seis munições deflagradas, 01 tablete de maconha, balança de precisão e 39 trouxas de maconha.

