Homem morre enforcado em Praça Pública na cidade de Barra do Rocha

Um homem foi encontrado morto por volta das 04h30 desse sábado (31), na praça de eventos da cidade de Barra do Rocha. A suspeita é que tenha cometido suicídio. O corpo foi encontrado enforcado e pendurado numa barra de proteção instalada no palco da praça. Um morador que passava no local pela madrugada, avistou o homem morto e acionou a Polícia Militar.

De acordo com as informações preliminares, o homem identificado como Eduardo Cleidson, de 40 anos, era natural de Brasília, mas morava em Itacaré há cerca de 2 anos, e estava de visita em Barra do Rocha, para participar do aniversário da sobrinha de sua companheira. Pessoas que o conheciam afirmaram que em momento algum ele deu sinal que estivesse com algum quadro depressivo e que fosse capaz de cometer suicídio. A PM acionou o IML que fará a remoção do corpo encaminhando-o para Jequié. Informações: Giro Ipiaú

