Homem morto a tiros em Jequié foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica

Na tarde de ontem (20), indivíduos armados deflagraram vários tiros em um homem que estava dirigindo um veículo Fiat Strada, no bairro do Joaquim Romão. Uma unidade do SAMU foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava morta. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado e fez o levantamento cadavérico do corpo, que foi identificado como EDSON CARLOS AGUIAR, 37 ANOS. A polícia civil já esta no caso e investiga os motivos de mais um homicídio na cidade Jequié.

