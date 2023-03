Homem morto é morto à tiros no Entroncamento de Jaguaquara

A onda de violência parace não ter chegado ao fim, mesmo com a ação da Polícia Militar, que resultou na morte de um suspeito nesta sexta-feira (10), no bairro São Jorge. Por volta das 23h,Tiago Silva Santos, de 30 anos, foi a nova vítima do crime, no Entroncamento de Jaguaquara.

O homem foi morto com disparos de arma de fogo que segundo informações preliminares da Polícia Militar teriam sido deflagrados por um indivíduo a pé, nas proximidades de um posto de combustíveis, às margens da BR-116.

Prepostos do Departamento de Polícia Técnica foram acionados para realização dos serviços periciais e encaminhamento do cadáver do Instituto Médico Legal de Jequié. O caso deve ser apurado pela Delegacia Territorial local. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

