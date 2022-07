Homem morto na URBIS em confronto com a polícia militar em Jequié

A polícia militar recebeu a informação de que um indivíduo armado em via pública, na localidade conhecida com Agarradinho. Segundo informações policiais, ao chegar ao local, foi dada voz de parada, mas um homem passou a atirar na guarnição, que acabou revidando os disparos. Após a troca de tiros o homem foi encontrado baleado onde foi socorrido, mas, acabou falecendo no Hospital Prado Valadares. Seu corpo foi levado até o IML de Jequié, onde vai ser necropsiado e liberado aos seus familiares. O homem foi identificado como Erick Cunha. Com ele, os policiais encontraram 01 revólver calibre .44, com 05 cartuchos deflagrados.

