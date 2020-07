Homem procura por seu pai ou algum familiar em Jequié ou Jaguaquara

Na noite de ontem (15), o senhor Paulo Cesar de Jesus, nos enviou sua história, onde ele busca conhecer seu pai biológico, ou até mesmo outros parentes aqui na cidade de Jequié.

Leia logo abaixo o relado do Sr Paulo Cesar, e qualquer informação será bem vinda.

Me chamo Paulo César de Jesus,sou natural de Jequié Bahia,nasci e fui criado lá até meus 12 anos de idade,eu era cuidado por uma senhora chamada Dalzina Nunes do Santos (dona vitorina),mesmo não tendo parentesco ela sempre cuidou de mim com muito amor,moravamos na Rua Doutor Mario lins,casa 119 ,Bairro Joaquim Romão ao lado da casa de Dona Flor e Dona dos anjos ,aos 12 anos conheci minha verdadeira mãe Darci Maria de Jesus natural de Jaguaquara,e nunca conheci o meu pai ,a unica coisa que sei sobre ele é que ele tem uma irmã chamada Zal (ela morava no beco de pombinho)e que era “borracheiro/mecânico”,eu busco meu pai ,mesmo sabendo que já faz mais de 55 anos e ele pode não esta aqui entre nós,mas eu quero saber se tenho família ,irmãos e sobrinhos,a minha vontade é enorme de conhecê-los.

Pessoal se vocês poderem compartilhar essa minha história eu agradeço,obrigada e que Deus abençoe a cada um de nós

