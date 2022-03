Homem procurado pela justiça há 20 anos é preso pela PRF na BR 101 em Gandu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de terça-feira (29), um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de roubo praticado no ano de 2006 na cidade de Eunápolis (BA). Equipe fiscalizava no Km 368 da BR 101, em Gandu (BA), quando abordou uma caminhonete Montana, com placas de veículo JEEP/Compass, conduzido por um homem de 50 anos.

Foram solicitados os documentos de porte obrigatório e em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o motorista possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de roubo qualificado, delito previsto no art. 157, inciso I do Código Penal.

Questionado, o foragido disse que cometeu o crime em 2006 na cidade de Eunápolis, no extremo sul baiano. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil local, para as providências cabíveis. Informações: PRF

