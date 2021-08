Homem que morreu em confronto com a CIPE-CENTRAL estava com calibre 12 e explosivo em Jequié

Na tarde de ontem (03), uma guarnição da CIPE-CENTRAL, com apoio da PRF, estavam em rondas na BR 116, próximo a Ladeira do Mutum, em busca de homens que estariam planejando explodir agências bancárias na região. Foi avistado um veículo HB20, foi dada voz de parada, mas o motorista atirou contra as guarnições e empreendeu fuga em estrada vicinal. Foi feito o revide e o suspeito foi baleado e socorrido até a emergência do HGPV, onde não resistiu e foi a óbito. Com o suspeito foi encontrada uma espingarda calibre 12 de alto poder de fogo e dentro do veículo, os policiais encontrada dinamite, emulsão cordão detonador e vários objetos para explosão.

