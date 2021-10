Homem que saiu de São Paulo para o estado do Ceará acaba desaparecendo em Jequié

Na madrugada de hoje (12), uma Van com passageiros saiu do estado de São Paulo, com destino a cidade se Trairi-Ce. Segundo informações de familiares, um dos passageiros é o senhor Ailson Xavier. O veículo teria parado em Jequié para os passageiros lancharem, e o senhor Ailson acabou se perdendo na cidade. Os familiares estão desesperados. Qualquer informação sobre o paradeiro do mesmo, entrem em contato como número (19) 9888-4627.

Comentários no Facebook:

Comentários