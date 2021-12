Homem recebeu a polícia militar na base da bala e acabou levando a pior em Jequié

Na noite de ontem (03), um homem identificado como “ADENIR”, estava em uma residência no Bairro Amaralina, com uma arma de fogo e ameaçando uma mulher. A policia militar foi acionada, e duas viaturas foram averiguar a denúncia. Segundo informações policiais, ao chegar ao local os policiais foram recebidos a bala. Os policiais revidaram e na troca de tiros o indivíduo foi alvejado e encaminhado até a emergência do Hospital prado Valadares, onde não resistiu e acabou evoluindo a óbito. Segundo informações policiais, o homem é ex detento do Conjunto Penal. Com ele foi encontrado um revolver calibre 38 com três munições deflagradas.

