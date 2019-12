Homem sofre grave acidente de moto na BR 330 e morre

Morreu em um acidente de moto na noite de ontem (20), na BR-330, o ipiauense Rogério Moreira Santos, de 44 anos. Segundo uma testemunha, ele perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em um barranco às margens da rodovia, na região do Cajueiro, entre Jitaúna e Jequié. Rogério sofreu traumatismo craniano após o impacto e morreu no local. O capacete teria se desprendido da cabeça do motociclista.

A causa do acidente será apurada pela PRF. O corpo de Rogério foi removido pelo DPT e encaminhado para o IML de Jequié. De acordo com informações de amigos da vítima, Rogério estava morando em Teixeira de Freitas e chegou há poucos dias em Ipiaú para passar o período de final de ano com os familiares, que residem na antiga Rua da Batateira. A morte do ipiauense é lamentada pela comunidade, em especial, os mais próximos que o consideravam “uma ótima pessoa”. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Informações : Giro Ipíaú

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente







Comentários no Facebook:

Comentários