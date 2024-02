Homem suspeito de homicídio no Ceará é preso pela PRF em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, em ação integrada com a Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu um homem de 36 anos apontado como autor de um homicídio ocorrido no estado do Ceará.

Tudo começou após equipe da PRF receber a informação da PCCE a respeito de um homicídio ocorrido no dia anterior (21/02) na cidade de Brejo Santo (CE) e, que o autor do crime havia fugido em direção a Bahia e estava a bordo de um Prisma, de cor preta.

Prontamente, os policiais diligenciaram e visualizaram o veículo suspeito trafegando na BR 116, em trecho do município de Jequié, distante 370 quilômetros de Salvador.

Foi dada ordem de parada e os dois ocupantes do carro foram consultados nos sistemas policiais utilizados pela PRF.

Dentro do Prisma, os PRFs apreenderam: 01 espingarda cal.12; 01 pistola cal.380; 01 revólver cal.38; 69 munições de diversos calibres; 25 comprimidos de rebites e mais uma porção de maconha.

O preso, que estava como passageiro confessou o crime por ocasião de sua prisão. Ele trabalha em uma empresa de escolta armada e utilizou arma de fogo e o veículo da empresa no cometimento do crime. Verificou-se também que o homem possuí uma extensa ficha criminal e já responde por crimes de homicídio, extorsão e violência doméstica. Informações e Foto: PRF

