Homem tem mal súbito e morre na Praça Ruy Barbosa e jovem é morto a Tiros no Brasil Novo em Jequié; ASSISTA

No final da tarde desta quinta-feira (11), o senhor ROLEMBERG PENALVA GUIMARÃES, sentiu se mal e acabou morrendo na Praça Rui Barbosa em Jequié. Uma unidade do SAMU ainda foi ao local, mas, infelizmente constatou o óbito do senhor que era conhecido como “Beto Cabeção”, e segundo informações, morava no Joaquim Romão. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié, levou o corpo do senhor ROLEMBERG, e seguiu para o Bairro Brasil Novo, onde segundo informações, um jovem foi morto a tiros. Dentro de instantes, teremos maiores informações sobre o homicídio que ocorreu no bairro Brasil Novo, em Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários