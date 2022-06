Homem tem mal Súbito no Centro de Jequié e é reanimado por 15 minutos por profissional de saúde; ASSISTA

Na tarde de ontem (02), um homem passou mal próximo à Rua Manoel Vitorino, Centro de Jequié. Ele agonizou por alguns minutos até que desfaleceu no passeio da rua. Varias pessoas que passavam pelo local, não perceberam que o homem estava tendo um mal súbito. Segundo informações que o JEQUIÉ URGENTE, teve com exclusividade. Uma jovem residente médica aqui de Jequié, passava andando pelo local, quando percebeu a situação. Ela se ajoelhou e começou a fazer a massagem cardíaca no homem por aproximadamente 15 minutos até a chegada de uma unidade do SAMU. A vítima foi levada até a emergência do HGPV e permanece na UTI. O ato de PROFISSIONALISMO desta futura Médica, salvou a vida deste homem. Estamos em busca de contato com familiares da vítima, como também da profissional de saúde.

