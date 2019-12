Homem tenta matar Ex mulher com Facada na cidade de Maracás









Na tarde de ontem (18), um homem identificado por José Benício dos Santos Filho, desferiu um golpe de faca contra sua ex-companheira. O Fato ocorreu no Bairro do Jiquiriçá, na cidade de Maracás. O acusado esperou a ex-esposa retornar para casa, a surpreendendo e desferindo um golpe de faca na altura do abdômen. A vítima de 32 anos foi socorrida por uma equipe médica do SAMU para o Hospital Álvaro Bezerra, onde foi medicada e segue em observação.









Já o agressor se apresentou à delegacia, alegando ter se arrependido de atentar contra a vida da ex-companheira, com quem já tinha em desfavor uma medida protetiva para manter-se afastado a 500 metros, expedido em junho desde ano. Foto: Vandinho Maracás

