Homem tenta suicídio na Ponte Teodoro Sampaio e é impedido

Ontem (02), por volta do meio dia, a polícia militar foi acionada e compareceu até a ponte Teodoro Sampaio, Mandacaru. Para evitar que um homem de 37 cometesse suicídio no local. O homem que é residente na Avenida Lomanto Júnior, tentava pulara da ponte e tirar sua própria vida.

Uma equipe do SAMU e Corpo de Bombeiros também estiveram no local e acabaram fazendo com o que o homem desistisse da ideia. O homem estava em estado de choque e foi encaminhado até a emergência do HGPV.

