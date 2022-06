Homem tomba em confronto com a polícia militar no Joaquim Romão em Jequié

Guarnições do 19° BPM realizavam patrulhamento tático no bairro Joaquim Romão, quando na localidade conhecida por Barro Preto avistaram homens com armas de fogo em punho, que tão logo perceberam a aproximação dos policiais efetuaram disparos contra as guarnições. Os militares revidaram, alvejando um dos agressores. Socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, o mesmo não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.



Materiais apreendidos:

01 revólver Taurus calibre. 38, com 04 cartuchos deflagrados e 02 intactos;

01 tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 500g;

03 trouxas de substância análoga a cocaína;

66 pedras de substância análoga a crack;

01 rádio comunicador;

01 balança de precisão.

Informações e Foto: ASCOM/19ª BPM

