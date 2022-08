Homens mortos a tiros no CEAVIG em Jequié são identificados

No início da tarde de deste sábado (06), dois homens foram mortos a tiros em plena feira livre no centro de Jequié. As vítimas estavam próximo a feira de artesanato no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, quando homens armados chegaram e disparam vários tiros nas vítimas, que morreram no local. O Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foram ao local e os corpos foram levados ao IML de Jequié. Os dois foram identificados como HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS, 28 ANOS E ALEX NASCIMENTO ROCHA, 40 ANOS.

Uma das vítimas morava na Rua Carneiro Ribeiro, Joaquim Romão e o outro no Jequiezinho. A polícia civil já está investigando para chegar aos autores e a motivação do crime. Só este ano, mais de 60 pessoas foram assassinadas em Jequié.

