Homens são mortos a tiros e um deles já foi candidato a vereado na cidade de Ipiaú

Dois homens foram mortos a tiros no final da tarde dessa sexta-feira (28), numa estrada logo após o Posto de Combustíveis do distrito do Japomirim, município de Itagibá. Um dos homens mortos é Adenor dos Reis Soares Filho, conhecido como “Zinho”, ex-candidato a vereador de Ipiaú nas eleições de 2016 e filho do saudoso ex-vereador Adenor Soares.

O outro homem foi identificado posteriormente como Ariomar Dias dos Santos. Moradores das localidades próximas disseram que ouviram cerca de nove disparos de arma de fogo. Zinho foi executado dentro do carro, enquanto o outro homem foi morto próximo do veículo. Os disparos teriam sido efetuados por indivíduos numa motocicleta. A Polícia Militar isolou a área e acionou o DPT para remover os corpos ao IML. A motivação do duplo homicídio e a autoria serão investigados pela Polícia Civil de Itagibá. Zinho tinha algumas passagens pela Polícia e chegou a cumprir pena no presídio de Jequié por um período, tendo a prisão relaxada pela Justiça. Informações e Fotos: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários