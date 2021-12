Homens são presos pela polícia militar acusados de tráfico de drogas em Jequié

Policiais Militares do 19º BPM, em rondas pelo Bairro Bom Sossego, em Jequié, visualizaram dois homens com uma sacola nas mãos que se assustaram ao notar a presença da viatura, empreendendo fuga. Os policiais fizeram o acompanhamento, alcançando-os. Com os suspeitos foi encontrada certa quantidade de entorpecentes. Com os homens, os policiais apreenderam 02 tabletes de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 800g, 04 pedaços de substância análoga a maconha prontas para embalagem, 04 porções de substância análoga a cocaína, 02 balanças de precisão. Informações e Foto: ASCOM/19BPM

