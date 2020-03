Honda vai parar produção de motos em Manaus em função da pandemia

Atividades na unidade fabril serão suspensas em 27 de março; retorno é previsto para 13 de abril

A Honda anunciou hoje que irá suspender as atividades produtivas em sua fábrica de motocicletas, localizada em Manaus (AM), a partir de 27 de março, em função dos impactos da pandemia do Covid-19.

O retorno é previsto para 13 de abril, podendo ser postergado para 20 de abril. A decisão, segundo a empresa, prioriza a segurança e saúde das pessoas. Líder de mercado no Brasil, com cerca de 80% do mercado, a fábrica da Honda foi inaugurada em 1976 e já produziu mais de 25 milhões de motos.

Em comunicado, a Honda afirmou que os colaboradores diretamente envolvidos no processo produtivo entrarão em férias coletivas a partir de 30 de março. Entre os dias 27 e 30 a empresa irá compensar as jornadas com a utilização do banco de horas. Os profissionais da área administrativa serão direcionados para férias coletivas ou regime de Home Office.

Já as atividades imprescindíveis, que não podem ser realizadas a distância, contará com um contingente mínimo de colaboradores, respeitando as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades para proteger as pessoas e conter a disseminação do vírus.

“A Moto Honda seguirá acompanhando o cenário, bem como as orientações governamentais, unindo-se aos esforços coletivos para conter os avanços do Covid-19. Dessa forma, contribui para que as condições de vida e da indústria de motocicletas. que vem registrando crescimento e investimentos, retornem com êxito à normalidade no menor tempo possível.”, encerrou a empresa em comunicado.

(Por Arthur Caldeira)

Via: Info Moto

