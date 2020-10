Hospital da Mulher realiza ação de saúde em Policlínica de Jequié

Equipes multiprofissionais do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos realizam, no próximo sábado (17), na Policlínica de Jequié, punções de mama guiadas por ultrassonografia para diagnóstico do câncer de mama. O município é um dos contemplados para receber a ação da Campanha Outubro Rosa 2020 articulada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), através do Hospital da Mulher, em uma parceria com as 16 Policlínicas Regionais de Saúde. Todos os fluxos da ação são realizados em acordo com os protocolos de saúde e segurança preconizados pela Sesab, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

No domingo (18), será a vez do município de Guanambi receber a ação. Ao todo, cerca de mil mulheres serão beneficiadas durante toda a Campanha. “Esta ação vem para atender uma demanda já existente de pacientes com lesões na mama. Nosso objetivo é, principalmente no meio dessa pandemia, levar parte do Serviço de Mastologia até a paciente e à região delas, de maneira que as pacientes não precisem se deslocar para Salvador”, explicou o coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital da Mulher, André Dias.

“Estamos extremamente felizes com essa parceria. Essa ação vai ser muito importante porque todos os municípios levantaram as demandas que têm e, com essa parceria com o Hospital da Mulher, vamos ampliar esses procedimentos, reforçando a rede de atenção e cuidado ofertados, além de possibilitar o encaminhamento seguro e com celeridade dessas pacientes ao Hospital da Mulher”, afirmou a diretora geral da Policlínica Regional de Alagoinhas, Adriana Maciel.

Como funciona?

Cada Policlínica classificou as pacientes com perfil necessário à participação na ação. Em seguida, foram agendadas e disponibilizadas às pacientes as datas dos procedimentos com especialista do Hospital da Mulher.

A realização dos procedimentos seguirá durante os meses de outubro e novembro. Após a realização, identificada a necessidade de tratamento, a paciente será encaminhada para Hospital da Mulher.

