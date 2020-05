Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) ganha mais 10 (dez) novos leitos de UTI Adulto (Unidade de Terapia Intensiva)

O Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), unidade pertencente ao Governo do Estado da Bahia, ganhou mais 10 (dez) novos leitos de UTI Adulto (Unidade de Terapia Intensiva) destinados à assistência a pacientes com o novo coronavírus.



O HGPV, que é referência no tratamento de casos de Covid-19, tinha ao todo 29 leitos de UTI Adulto e, com as adequações feitas, agora possui agora 39 leitos no sua totalidade, destes 19 (dezenove) leitos UTI são exclusivos para tratamento aos casos de Covid-19, ainda contamos com 10 leitos na sala de especialidades para tratamento e 19 leitos na enfermaria destinado a tratamento de Pacientes com Covid. Na parte de pediatria a unidade conta com 5 (cinco) leitos de estabilização Pediátrica.



Atento à situação da pandemia em todo o País, e seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretária da Saúde da Bahia, o HGPV avança com ações estratégicas para prestar uma assistência de qualidade a pacientes vítimas da doença, uma vez que o hospital é referência para 27 municípios. A unidade elaborou um protocolo de enfrentamento e criou um comitê multidisciplinar de combate a crise que semanalmente vem discutido estratégias para enfrentamento da crise.

Via: HGPV – Instagram

