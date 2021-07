Hospital Geral Prado Valadares passa a oferecer procedimento endoscópico avançado

A CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) é um procedimento endoscópico avançado que, através da endoscopia digestiva alta (EDA), permite diagnosticar e tratar patologias do sistema biliar e pancreático. Sua principal indicação é no tratamento de coledocolitíase, cálculo biliar no interior dos ductos biliares. Realizada com o emprego de um endoscópio específico que permite a introdução de um cateter pelo orifício de abertura desses canais no intestino. Através deste cateter injeta-se contraste nas vias biliares, permitindo a avaliação radiológica da anatomia local.



Essa é mais uma conquista pra Jequié e região!

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ou CPRE, já um serviço realizado pelo HGPV, realizado pela Dra Sâmara Martins, cirurgiã e endoscopista, a nova integrante da família HGPV, veio para somar e fazer a diferença!

Comentários no Facebook:

Comentários