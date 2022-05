Hospital Geral Prado Valadares, realiza exame de Arteriografia de Membros Inferiores

Pela primeira vez no Hospital Geral Prado Valadares, uma Arteriografia de Membros Inferiores, procedimento realizado em um paciente do sexo masculino pelo médico Dr. Ariomar Rocha. A arteriografia é um meio de diagnóstico que permite observar a circulação de sangue e os vasos sanguíneos, para que se possam identificar possíveis alterações ou lesões, que estejam a causar determinados sintomas. O exame é realizado com a injeção de contraste, para depois serem recolhidas as respetivas imagens.

A realização desse exame permite o diagnóstico e tratamento dos pacientes, sem necessitar de regulação para outras unidades, como acontecia anteriormente, além disso também irá diminuir o tempo do internamento, já que o exame possibilita a intervenção do problema de maneira mais precoce.

O procedimento é uma grande conquista que chega para agregar qualidade aos serviços já prestados na instituição. Sempre com parceria e apoio do Governo do Estado seguimos avançando pela melhoria na saúde da população de Jequié e região. Informações e Foto: ASCOM/HGPV

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários