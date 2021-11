Hospital Geral Prado Valadares realizou captação de múltiplos órgãos em dois doadores no mesmo dia em Jequié

O Hospital Geral Prado Valadares que é referência em acolhimento e captação de córneas no interior da Bahia, realizou na última terça-feira (23), dupla captação de múltiplos órgãos, somando assim, cinco captações desde que os gestores Ana Paula Camargo e Neffison Santana assumiram a unidade. Sempre com o apoio do Governo do Estado, Secretaria de Saúde da Bahia e da Prefeitura Municipal de Jequié, o HPGV tem avançado e feito à diferença nos serviços de saúde de Jequié e região.

Foram captados 11 órgãos (sendo 02 corações, 01 fígado, 04 córneas e 04 rins). É a primeira vez em toda a história de captações do HGPV que acontece em um mesmo dia a captação de múltiplos órgãos de dois doadores. Essas doações só foram possíveis graças ao empenho da equipe CIHDOTT HGPV, que após o diagnóstico da morte encefálica, acolheram às famílias e as sensibilizaram para a causa da captação. É importante destacar que durante todo o processo de captação, as famílias são acompanhadas por uma equipe multiprofissional composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais.

Segundo a Central de Transplantes da Bahia, nos últimos anos, o Hospital Geral Prado Valadares tem sido destaque no serviço de acolhimento familiar e doação de órgãos. Sendo um dos poucos hospitais do estado que mantém profissionais com carga horária exclusiva para atuar na CIHDOTT. E tem registrado um crescimento expressivo em número de doações, possibilitando com seu trabalho qualidade de vida a muitos pacientes que aguardam em fila de transplantes. As captações foram realizadas pela equipe do cirurgião Dr Avio Brasil, com apoio de uma equipe multiprofissional do HGPV.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários