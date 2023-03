Hospital Geral Prado Valadares realizou seis captações de múltiplos órgãos em menos de 06 meses

O Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié-Ba (360 km de Salvador), realizou a sexta captação de múltiplos órgãos do ano 2023. O doador teve o diagnóstico de morte encefálica confirmada após a realização de todos os testes comprobatórios determinados pela legislação brasileira, seguidos os requisitos do processo que incluem a concordância da família do doador. Foram captados: coração para válvula, córnea, rins e fígado, todos os órgãos foram compatíveis à pacientes da Bahia.



Após o diagnóstico de Morte Encefálica a equipe CIHDOTT HGPV acolheu a família que já estava sensibilizada para a causa da doação de órgãos, visto que o doador verbalizou seu desejo em doar os órgãos em vida. É importante destacar que a doação só acontece após o SIM da família doadora, que é quem responde pelo paciente doador, portanto vale ressaltar a importância de dizer em vida o seu desejo, pois assim a família poderá realiza-lo. Cinco vidas serão transformadas pela ação linda de doar.

“Temos certeza que ELE está muito feliz por salvar tantas outras vidas. E SIM, os órgãos de meu pai, PODEM SIM salvar a vida de outras pessoas. Doar órgãos é doar vida, a nossa felicidade agora nesse momento é saber que outras vidas vão estar felizes.” Relatou Juliane Macedo, filha do nosso doador.

A captação foi realizada pela equipe do cirurgião Dr. Daniel Viriato, com apoio de uma equipe multiprofissional do HGPV.



“Nossa unidade luta todos os dias para continuar fazendo a diferença na rede de saúde do Estado, atendemos pacientes de alta complexidade, somos referência em acolhimento e captação de córneas e com isso buscamos sempre oferecer um atendimento de excelência, nossa missão consiste em conscientizar a população sobre a importância do ato de doar órgãos e consequentemente de salvar vidas” salientou a Diretora Geral Ana Paula Camargo.



“ Oferecemos para a família a possibilidade da doação dos órgãos e eles têm o direito de aceitar ou não. Quando dizem SIM vidas são salvas e um momento de dor se transforma em esperança”. Completou o diretor administrativo Neffison Santana.



A Bahia vem nessa perspectiva de crescimento no que se refere à doação e transplante de órgão, tudo é possível graças ao apoio e suporte do Governo do Estado e da Secretaria do Estado.

O Hospital Geral Prado Valadares agradece a família doadora que mesmo em meio à dor, disseram SIM a doação de órgãos, oportunizando qualidade de vida para os receptores que esperam na fila de transplantes. A vida não termina aqui, ela pode continuar em outra vida!

Doar órgãos é um ato humanitário! Em um SIM cabem até 06 novas vidas! Informações: Ascom HGPV/Foto: Newdo Soares

