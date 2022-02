Hospital Geral Prado Valadares recebe ambulância nova do Governo do Estado

O Hospital Geral Prado Valadares-HGPV, de Jequié, foi incluído na relação de mais de 31 unidades de saúde interior baiano foram beneficiados com a destinação de novas ambulâncias. A entrega dos veículos foi feita nesta segunda-feira (14), pelo Governador Rui Costa acompanhado pela secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, em uma cerimônia realizada no Parque de Exposições, em Salvador. Os veículos são do modelo tipo van, avaliados em R$ 205 mil, cada, totalizando um investimento aproximado de R$ 6,355 milhões.

Segundo a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, a entrega das 31 ambulâncias “representa um investimento superior a R$ 6 milhões e integra um total de cerca de 1,5 mil ambulâncias entregues para qualificar o sistema estadual de saúde, dando capacidade aos municípios para deslocar o seu paciente, buscando sempre uma melhor assistência”.

