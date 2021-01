Hospital Martagão Gesteira disponibiliza leitos de pediatria para crianças de Manaus

O Hospital Martagão Gesteira enviou, nesta sexta-feira (15), um ofício para o Ministério da Saúde, para informar que disponibilizará dez novos leitos de pediatria para crianças de Manaus que precisarem ser transferidas para outros estados.

No documento, a Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do Martagão) ressalta que estão disponíveis pelo menos dez leitos pediátricos para receber pacientes provenientes de Manaus (AM), diante do cenário da falta de oxigênio em hospitais ocorrido na cidade.

O presidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Melo destaca que a situação enfrentada no país demanda ajuda por parte de todos e que o Hospital está à disposição do Ministério da Saúde. “O Martagão Gesteira entende que os problemas de saúde das crianças do país são também problemas seus, independentemente se são crianças baianas ou amazonenses. O combate à pandemia é um desafio de todos nós”, ressalta.

