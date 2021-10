Hospital Martagão realiza atividades e ações culturais no Mês das Crianças

Um mês inteiro de ações voltadas para os pacientes do Hospital e para ressaltar a importância do apoio à causa da saúde da criança. Este será o Mês das Crianças do Martagão Gesteira, evento do calendário anual da instituição filantrópica que, por ano, atende a mais de 80 mil pacientes de todo o estado.

Todas as ações – lives, distribuição de brinquedos doados por parceiros, contação de histórias e exibição de filmes – seguirão as medidas de combate ao contágio e transmissão do novo Coronavírus.

“O mês das crianças já é especial por si só, mas, para o Martagão, é uma oportunidade de dar visibilidade à causa e trazer a sociedade cada vez mais para perto do trabalho realizado por esse Hospital que, há 56 anos, é referência em pediatria em toda a Bahia. São mais de 500 mil atendimentos realizados por ano para pacientes de todo o estado”, ressalta o presidente do Conselho de Administração da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão), Maurício Martins.

Para ajudar a instituição filantrópica, as doações podem ser feitas pelo telefone: (71) 3032-3773 e pelo site da instituição: http://martagaogesteira.org.br/doe-agora. Dos pacientes do hospital, cerca de 50% são oriundos de famílias cuja renda é igual ou inferior a um salário mínimo. As doações podem ser feitas, também, via pix, sem taxas, por meio da chave [email protected]

*Programação* – Nesta sexta-feira, 1º de outubro, as crianças receberão a visita do maestro Luciano Calazans, que fará apresentação musical, no ambulatório do Hospital.

No dia 8 de outubro, pacientes da oncologia vão assistir a exibição de filme no auditório. A ação faz parte do Dia do Voluntariado da Telefônica Vivo, que, numa parceria com o Martagão, também doou TV’s e tablets para uso nos leitos e contribuir, assim, com a humanização do tratamento.

Já no dia 23, ocorrerá o Dia D da campanha do McDia Feliz, que, este ano, ajudará o Hospital a manter, com o montante arrecadado, o programa de Transplante de Medula Óssea do Martagão. Para participar, basta ir a uma das unidades do McDonalds e comprar um Big Mac. A renda será revertida para hospitais que assistem a pacientes com câncer.

Na programação, haverá, ainda, distribuição de presentes com o ator Gabriel Tavares e voluntários do Hospital que, na semana do Dia da Criança, se fantasiam e distribuem presentes para os pacientes internados, entre outras atividades.

As ações, que seguem as medidas restritivas por causa da pandemia, servem também para validar um espaço de alegria, estimulando uma melhor adesão ao tratamento e minimizando impactos emocionais.

