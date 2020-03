Hospital Prado Valadares adota medidas para evitar circulação de pessoas a partir desta Segunda – Feira

Embora sem registro confirmado do novo coronavírus (Covid-19) em Jequié, a direção do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) decide adotar várias medidas para restringir a circulação de pessoas no interior da unidade. Informa que desde que surgiram os primeiros casos do cornavírurs no Brasil uma comissão multiprofissional do HGPV tem se reunido para discutir fluxos de atendimento a pacientes, caso necessário, além de definir cuidados para a proteção dos profissionais de saúde potencialmente expostos ao agente transmissor.

A partir de segunda-feira (16mar20), serão tomadas as seguintes medidas de barreira de prevenção:

Redução do tempo de visita;

Redução da quantidade de visitante por pessoa;

Suspensão de projetos sociais pelo período de 30 dias

Fica suspenso as visitas do fluxo religioso pelo período de 30 dias

Ainda como forma de prevenção é recomendado que:

Idosos acima de 60 anos evitem realizar visitas, pois são um dos principais grupos de risco.

Ao visitar o paciente fica recomendado evitar beijo, abraço e aperto de mão.

Higienize sempre as mãos, faça o uso do álcool em gel.

Cubra o rosto ao tossir ou espirrar.

A população deve continuar cuidando da higiene correta das mãos (lavar com água e sabonete por pelo menos 40 a 60 segundos ou passar álcool em gel 70% por pelo menos 20 a 30 segundos) e ter cuidado ao espirrar ou tossir (cobrir o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço ou papel descartável). Para informações mais completas sobre o novo coronavírus, acesse: https://saude.gov.br/ . Foto: Reprodução

