Hospital São Vicente é Transformado em centro de atendimento Covid-19

Com o discurso de que os hospitais não vão dar conta para tratar todo mundo durante essa fase do novo coronavírus, devido à explosão de casos da doença que pode ocorrer nos próximos dias, o governo vem adotando várias providências com vistas a garantir leitos. Em Jequié, além do Hospital Geral Prado Valadares, que é a unidade referência para os casos mais graves de toda a região, foi contratado o Hospital São Vicente, disponibilizando 40 leitos para internamentos intermediários, isto é, aquelas pessoas que precisam de hospitalização, mas que não necessitam de UTI. Informações e Foto: Blog Jequié e Região

