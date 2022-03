Hub Conquista recebe visita da ABDI e participa de evento sobre inovação com a PMVC, Fecomércio, Sebrae e Fundação Certi

Atuando como um dos principais articuladores do ecossistema de inovação do interior da Bahia, o Hub Conquista segue com intensa agenda de trabalho. Na próxima quinta-feira, 31, receberá a visita da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI Digital) para acompanhar de perto o andamento do segundo ciclo do Programa de Transformação Digital, iniciado em fevereiro deste ano. No dia seguinte, 1º de abril, o Hub participará do evento de lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema de Inovação de Vitória da Conquista, um importante relatório criado para alavancar e fortalecer o processo de desenvolvimento do empreendedorismo inovador na cidade, que será apresentado à comunidade, às empresas, governo, universidades e instituições científicas, tecnológicas e de inovação.

Na visita do dia 31, que também contará com a participação de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os visitantes da ABDI terão a oportunidade de observar o processo de transformação digital na região, após o sucesso do primeiro ciclo do Programa de Transformação Digital (que atendeu empresas de Vitória da Conquista), e a ampliação do segundo ciclo que, atualmente, acompanha e assessora 300 empresas de – além de Vitória da Conquista – outras sete cidades baianas: Brumado, Caetité, Guanambi, Jequié, Ilhéus, Itabuna e Santo Antônio de Jesus.

Os representantes da ABDI também visitarão algumas das empresas assessoradas e farão uma reunião online com agentes de inovação e empreendedores das outras cidades participantes. Atualmente, as empresas estão passando pela etapa de consultorias com os agentes, aplicando os objetivos traçados na fase de diagnóstico.

*Lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema de Inovação de Vitória da Conquista*

Prosseguindo com a agenda, na sexta-feira (01) acontecerá o evento de lançamento do Plano de Intervenção do Ecossistema de Inovação de Vitória da Conquista, importante projeto encabeçado pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços (Fecomércio) da Bahia e pelo Sebrae, que contrataram a Fundação Certi (Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras) para estudar e traçar um diagnóstico do ecossistema de inovação da região, resultando em um relatório com inúmeras possibilidades para o fortalecimento deste coletivo.

O evento, que será apresentado por Renan Hubert da Fundação Certi, acontecerá na casa de eventos Limão Doce, a partir das 8h30, e tem como público-alvo instituições, órgãos oficiais e empreendedores interessados no tema. Na ocasião, haverá uma palestra de Edgar Andrade, fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste (Fab Lab Recife), além das presenças do secretário municipal de Gestão e Inovação, Edivaldo Ferreira Júnior, do CEO da

TDCARD Brasil, Hebert Luiz Ferreira, da gerente de Compras/Coordenação do Núcleo de Projetos da Prefeitura Municipal, Rosênia Pereira, da gerente regional do Sebrae, Josi Viana e do coordenador-geral do Hub Conquista, Victor Dutra, além de representantes da ABDI e da Fecomércio. Para se inscrever, basta acessar o link do site Sympla em: https://bit.ly/PlanoEcoConquista.

O Hub Conquista tem como mantenedores a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), através do edital Digital.BR, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) do Governo do Estado da Bahia, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Fundação Educacional de Ciência e Inovação (Fundec) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entre outros parceiros das cidades atendidas.

