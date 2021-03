Identificada as 03 vítimas fatais de acidente na BR 330 próximo a Jequié

As três pessoas que morreram em um grave acidente no início da tarde de ontem (04), na BR-330, saída de Jequié sentido Jitaúna, foram identificadas no início da noite. O automóvel era ocupado por Almir Silva de Sales, de 56 anos, Marinês Patrício Sales, de 51 anos, e pelo servidor público da prefeitura de Ibirataia, Acles do Carmo Silva, de 53 anos. Os três morreram no local.

As vítimas estavam em um carro modelo Astra, placa de São Paulo, e retornavam para a cidade de Ibirataia quando o veículo se chocou com um Focus, de cor preta, placa de Jequié. Nesse último carro, duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários