Identificadas vitimas de grave acidente na BR 116, próximo a Jequié.

Identificado as 03 vítimas de um grave acidente que aconteceu na BR 116, próximo a cidade de Jequié. Segundo informações, as vítimas são 02 irmãos e 01 amigo da cidade de Itabaiana, Sergipe. As vítimas foram identificadas como LUCAS ANDRADE MENDONÇA, 24 anos, JHONATA DA CONCEIÇÃO CARDOSO, 21 anos, TIAGO ANDRADE MENDOÇA. Todas 3 vitimas, trabalhadoras e vendedores de Castanha, que saíram de Sergipe com destino a São Paulo. Outro veículo que vinha logo atras com outro irmão das vitimas, presenciaram a tragédia. Os corpos permanecem no IML de Jequié. As circunstância do acidente será investigado!

