Idosa Jequieense já espera por 06 meses uma consulta com médico especialista em quadril; ASSISTA

O Jequié Urgente sempre recebe pedidos de mais variados temas. Mas, quando o assunto é SAÚDE, a reportagem vai ao encontro do paciente, pois saúde não espera. Dessa vez, a nossa reportagem foi até a Rua Dom Climério, Joaquim Romão, na residência da senhora Nelza dos Santos Santos, 59 anos. Dona Nelza está com um problema seríssimo entre o Fêmur e o Quadril. A paciente já passou por um médico pelo SUS, e agora precisa de um retorno com o profissional, para que ele encaminhe a dona Nelza para ser feita a cirurgia. O problema é que segundo a família da paciente, já tem 06 meses que a mesma levou os papeis do pedido de retorno com o médico, para que seja feita a avaliação e até o exato momento não obteve resposta.

Enquanto isso, a paciente Nelza, esta sentindo fortes dores, sua perna esta encurta e o local necrosando. A família pede encarecidamente para que a Secretária de Saúde de Jequié, Poliana Leandro tome paternidade da situação, e consiga encaminhas esta senhora para algum profissional especialista em quadril, para que ele possa avaliar e assim, tentar encaminhar a mesma para cirurgia. Vamos deixar aqui o contato da filha da senhora Nelza, para que alguém responsável, possa ajudar essa senhora a marcar a consulta e a tão sonhada cirrurgia. Segundo fomos informados, o médico especialista em quadril, não tem na cidade de Jequié. E a marcação é feita via CERAJE para que a consulta seja feita através do TFD, em Salvador. Vamos continua acompanhando este caso. Telefone/Whatsapp 73 98838-3865 falar com Daiane.

